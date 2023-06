Folketinget ophæver aftale om dobbeltbeskatning med Rusland

Danmark har i dag en dobbeltbeskatningsaftale med Rusland. Den skal forhindre, at danske defensive foranstaltninger kan gennemføres over for Rusland.

En dobbeltbeskatningsaftale går ud på, at to lande har aftalt, hvilket land der kan beskatte hvad, og med hvor høj en procent man kan beskatte.

Hvis danske virksomheder for eksempel har indkomst fra Rusland, er det fastlagt i aftalen, om det er Rusland eller Danmark, der kan beskatte.

Når Danmark opsiger aftalen om dobbeltbeskatning med Rusland kan det betyde usikkerhed for personer eller virksomheder, der fortsat har aktiviteter i Rusland.

Det kan for eksempel betyde, at Rusland vil opkræve mere skat, end hvis aftalen var fortsat med at eksistere.