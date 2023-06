Efter ugers tiltagende spændinger går skatteminister Jeppe Bruus (S) nu højst usædvanligt til angreb på et af de partier, der sidder med i den afgørende forligskreds. Dermed er der udbrudt åben krig i den politiske forligskreds, der ellers havde aftalt at holde sammen om den omstridte nye boligskat, som om få måneder træder i kraft for alle landets boligejere.