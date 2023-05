Radikale vil grundlovssikre borgeres ret til bedre klima og miljø

- Lige nu har vi et klimaråd, der siger: Fy! Og det er vi glade for. Men hvis det var en rettighed, så kunne du, jeg og alle grønne organisationer simpelthen lægge sag an, siger han.

Han tilføjer, at borgerbevægelser i Norge, Tyskland og Slovenien har lagt sag an mod deres respektive regeringer og fået medhold.

Grundloven blev sidst ændret i 1953. Martin Lidegaard siger, at han godt ved, at forslaget er ”et longshot”. For det er svært at ændre den danske grundlov.

Han vil i første omgang invitere Folketingets partier til dialog.

Under afslutningsdebatten er det ikke kun Radikale Venstre, der siger, at SVM-regeringen skal gøre mere for den grønne omstilling.

Heller ikke Enhedslisten mener, at regeringen gør tilstrækkeligt for at løse klimakrisen, siger politisk ordfører Mai Villadsen (EL) i sin tale.

Hun siger, at regeringen er med til at lave ”en falsk krisefortælling” om, at Danmark er i økonomisk krise, og at der ikke er råd til at handle på klimaet.

Imens holder det billede ikke, mener Mai Villadsen. Hun henviser til, at regeringen i sidste uge opjusterede det økonomiske råderum frem mod 2030 med 16 milliarder kroner. Råderummet er en opgørelse over statens forventede overskud i fremtiden.

- Natur- og klimakrisen er dyb og omfattende, og det skal vi selvfølgelig handle på sammen, siger Mai Villadsen.