Mette Frederiksen om Nato-rygter: Jeg er ikke ude at søge et andet job

- Det er positivt. Der er grund til at være stolt over, at vi i Danmark har en statsminister, som er så kompetent og dygtig, at hun i flæng nævnes af internationale medier som mulig Nato-generalsekretær, svarede Rabjerg Madsen Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, der også stillede spørgsmål om Mette Frederiksens fremtid.

I en pause kommenterede Mette Frederiksen selv sagen. Som hun har gjort en del gange den seneste tid.

- For det første er jeg jo glad for, at en række borgerlige partier ønsker en garanti for, at jeg bliver som statsminister. Det er nyt, at det ønske er så bredt funderet.

- Jeg er statsminister i Danmark, og det håber jeg at blive ved med at være længe. Jeg er ikke ude at søge et andet job, sagde Mette Frederiksen til flere medier.