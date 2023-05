Troels Lund kræver redegørelse i sag om israelsk våbenindkøb

Formanden for Folketingets Finansudvalg, Simon Kollerup (S), mener ikke, at der er noget at komme efter i sagen. Det har han skrevet i en sms til Ritzau:

- Efter min bedste vurdering er der ikke noget at komme efter i denne sag. Forsvarsministeriet har supplerende redegjort for sagen og straks informeret udvalget, da der blev rejst spørgsmål ved sagen her, og det betragter jeg som tilfredsstillende.