Enhedslistens medlemmer har mandag på partiets årsmøde i København stemt for at fjerne formuleringerne fra principprogrammet om at ville nedlægge militæret og melde Danmark ud af Nato.

- Vi har nu fået cementeret i vores principprogram, at det ikke er en del af principprogrammet at gå ind for nedlæggelse af militæret.

- Og også, at vi anerkender, at Danmark er medlem af Nato, så længe der ikke findes et brugbart alternativ, siger Peder Hvelplund, gruppeformand i Enhedslisten.

Det blev vedtaget i en udtalelse på årsmødet sidste år, at formuleringerne om militæret og Nato skulle ændres.