Justitsminister åbner for debat om langsommere folkestyre

- Vi har for eksempel som politikere selv et ansvar for ikke hele tiden at skrue tempoet i vejret med krav om hurtig handling, hver gang pressen påpeger et problem, ligesom vi alle bør skrue ned for vores brug af sociale medier, siger justitsministeren til Berlingske.

Peter Hummelgaard forholder sig dog ikke til Karsten Lauritzens konkrete forslag.

Men Folketingets formand Søren Gade (V) forholder sig til flere af dem. Han afviser over for Berlingske i en skriftlig kommentar, at man skal fjerne journalisterne fra Christiansborg.