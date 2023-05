Stram økonomi får EL til at afholde årsmøde digitalt hvert andet år

Blandt andet skal hvert andet årsmøde fra og med næste år afholdes digitalt, hvilket Enhedslistens hovedbestyrelse har foreslået.

- Når vi lægger op til, at årsmødet 2024 afholdes digitalt, så er det ikke for at stække demokratiet, eller fordi det ikke er sundt og godt for partiet, at vi tager diskussionerne ansigt til ansigt.

- Det er for at finde midler til, at der er råd til at udføre kampagner, aktiviteter og initiativer, siger Frederikke Hellemann fra Enhedslistens hovedbestyrelse.

Et ændringsforslag ved årsmødet, der foreslog, at årsmøderne også fremover skulle afholdes fysisk hvert år, blev forkastet.