LA-leder brygger på at formulere den danske drøm for indvandrere

Men drømmen skal i princippet være formuleret til alle danskere, lyder det.

Når Alex Vanopslagh i bogen mener, at borgerlige partier har tabt værdikampen i Danmark, bruger han eksempelvis Anders Fogh Rasmussens (V) mange år som statsminister som et billede på det.

- Han forsømte værdikampen, og derfor var Danmark et mindre liberalt land efter hans årti ved magten. Til gengæld var det offentlig forbrug, overvågning af borgerne og bureaukratiet vokset gevaldigt.

- Socialdemokratiet havde ikke vundet magten, men de havde vundet værdikampen, lyder det i bogen.

Alex Vanopslagh medgiver, at det handler om ”the long game” i en værdikamp.

- Men belønningen er stor, hvis man vinder en værdikamp.

Han nævner velfærd som et område, hvor en sådan kamp skal tages.

- Vi skal overbevise folk om, at hvis vi virkelig vil have bedre velfærd i fremtiden, så skal vi nok tage et opgør med offentlige særinteresser.

Videre nævner Alex Vanopslagh en værdi som ”stolthed ved at klare sig selv”.

Men hvorfor har borgerlige partier haltet bagefter i værdikampe?

- Helt overordnet vil jeg mene, at vi som borgerlige partier - også i Liberal Alliance gennem årene - har haft en tendens til at begrunde vores politik med sådan et teknokratsprog, hvor det bliver meget, at nu skal vi gøre sådan her, for så giver det x og y i dynamiske effekter og øget arbejdsudbud.

- Det er ikke, fordi de ting er irrelevante, men jeg tror ikke, at det er det, der inspirerer folk og motiverer til at stemme borgerligt, siger Alex Vanopslagh.

Han mener, at Mette Frederiksen har vundet de sidste to valg på ”at give folk en følelse af, at det handler om tryghed”, og at ”venstrefløjen i mange år har været gode til at tale om værdier som solidaritet, lighed og fællesskaber”.

- Jeg synes, at vi har masser af smukke værdier bag vores politik i den borgerlige lejr, men vi har måske ikke altid været gode nok til at fortælle dem. Og det mener jeg, at vi skal, og jeg forsøger at gøre det i bogen.