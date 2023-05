Enhedslisten venter med afklaring om vikar for politisk ordfører

Derfor kom det heller ikke som en kæmpe overraskelse, da daværende politisk ordfører Pernille Skipper i februar 2021 gav stafetten videre til Mai Villadsen.

På det tidspunkt var det nemlig kendt, at Pernille Skipper på grund af rotationsprincippet ikke kunne genopstille for Enhedslisten ved det næste folketingsvalg.

Nu er det altså Mai Villadsen selv, der står for tur til at blive afløst som politisk ordfører på et endnu ukendt tidspunkt inden næste folketingsvalg.

Spørgsmål: Hvad tænker egentlig om, at du ikke selv kan genopstille?

- Jeg synes i virkeligheden, at rotationsordningen er et ret sundt princip, som betyder, at vi ikke bare kan klæbe til taburetterne, men også skal ud og smage lidt på virkeligheden. Det sørger også for fornyelse i vores parti.

- Der er ingen tvivl om, at det gør Enhedslisten til et lidt særligt parti. Der er fordele og ulemper, men det er nu en gang Enhedslistens medlemmer, der bestemmer, hvordan de regler ser ud, siger hun.