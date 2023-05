Det var ikke helt som i gamle dage.

Den traditionelle afsyngning af den socialistiske slagsang ”Når jeg ser et rødt flag smælde” ved åbningen på Enhedslistens årsmøde lørdag eftermiddag i København lød en anelse spag. Og i det hele taget hang det da også som en skygge over årsmødet, at det i den seneste tid er blevet markant mindre sjovt at være Enhedslisten.