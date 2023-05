Mette Frederiksen er inviteret til Det Hvide Hus

Statsminister Mette Frederiksen (S) møder præsident Joe Biden i Det Hvide Hus mandag 5. juni, oplyser Statsministeriet.

- Det er altid noget særligt for en statsminister at repræsentere Danmark i Det Hvide Hus. Det er det også for mig, og jeg glæder mig til besøget. USA er vores vigtigste allierede. Det transatlantiske bånd er så stærkt, som det nogensinde har været, udtaler statsministeren i en pressemeddelelse.