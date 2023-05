Løkke: Syrienmor vil måske kunne familiesammenføres efter evakuering

Sundhedsstyrelsen har anbefalet, at man evakuerer barnet med moren fra den syriske lejr al-Roj. Så langt vil regeringen dog ikke gå, men Løkke håber, at moderen vil benytte sig af muligheden for at få barnet til Danmark.

- Det håber jeg, at moren vil reflektere over. Og at hendes advokat, som mener, at hun har et retskrav på at komme hjem, så vil stille sig bag, at vi får drengen hjem, siger Løkke.

Spørgsmål: Er du enig i Sundhedsstyrelsens vurdering om, at de begge burde evakueres?

- Jeg har ikke nogen faglige forudsætninger for at vurdere, om Sundhedsstyrelsens vurdering er den rigtige.

- Jeg er minister i en regering, der består af tre partier, og man skal ikke være stor politisk iagttager for at kunne se, at regeringen blev født med et forskelligt udgangspunkt til denne sag.