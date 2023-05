Advokat Knud Foldschack har for nylig besøgt barnet og hans mor i flygtningelejren.

- Han kan ikke høre noget nu. Han har granatsplinter i kroppen. Han risikerer at dø. Han skal opereres, sagde han den 12. maj til Ritzau.

Regeringen meddelte dengang, at den var parat til at evakuere den seksårige dreng. Men at det kræver samtykke fra barnets mor.

- Regeringen vil stærkt appellere til, at hun hjælper sit barn og samtykker til, at det evakueres til Danmark, hvis hun vurderer, at det er i barnets interesse, sagde udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek dengang i en pressemeddelelse.

Til Ritzau sagde ministeren efterfølgende, at det var en politisk beslutning, at den tredje mor ikke blev tilbudt evakuering.