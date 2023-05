- Vi beviste, at vi er et troværdigt parti, som man skal stemme på, hvis man ønsker en seriøs, bæredygtig omstilling af vores samfund.

Den politiske leder var i sin tale ikke begejstret fra SVM-regeringen, som hun kaldte ”Danmark A/S”.

- Med Mette Frederiksen som CEO, og Lars Løkke som rejsende sælger. Og med Dan Jørgensen og Lars Aagaard som de to marketingkonsulenter, der skal sørge for, at det hele ser lidt grønnere ud på overfladen.