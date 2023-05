- Nu kan vi gå videre med henblik på at lave en fælles indsats, som går ud på at omskole de ukrainske piloter til nu også på sigt at kunne flyve F-16, siger Troels Lund Poulsen.

- Danmark kommer til at bruge mange kræfter på at gøre det her til en prioriteret indsats.

Fredag aften kan han ikke oplyse, hvordan den konkrete plan kommer til at se ud, eller hvor træningen skal foregå. Det er de drøftelser, der skal i gang nu.

- Det er min klare forventning, at det skal stables på benene hurtigst muligt. Den endelige model skal på plads over den næste måned, siger han.