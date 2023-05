Justitsminister: Det skal være nemmere at smide rockere på porten

I 2017 blev der vedtaget en lov, der giver kommuner mulighed for at forbyde en bestemt gruppe af bruge en ejendom som samlingssted.

Det kræver, at gruppens brug af ejendommen kan medføre væsentlig ulempe og utryghed for de omkringboende.

Hvis bander og rockergrupper får vanskeligere ved at holde på klublokaler, håber Peter Hummelgaard, at det kan være med til at få dem til at finde en anden levevej.

- De er parasitter på vores samfund. Den eneste måde, vi på den lange bane kan komme dem til livs på, er ved hele tiden at sidde i struben på dem.

- Det indebærer også, at de, hver eneste gang de forsøger at slå sig ned et nyt sted, hurtigst muligt skal smides på porten.