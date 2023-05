Jakob Ellemann mister en af sine tætteste rådgivere

- Nu har jeg sagt op, så jeg følger Troels Lund Poulsens vikariat til dørs. Og tager så en pause for at puste ud for en stund, skriver Jakob Ullegård.

- For der har været mange travle og lange dage, uger og måneder. Dernæst håber jeg at kaste mig over nye gode sager, når der er gået noget tid. Hvad det bliver, det ved jeg ikke. Men det må tiden og jobmarkedet vise.

Regeringen står overfor at skulle præsentere sit bud på et forsvarsforlig, som Troels Lund Poulsen har en ambition at lande inden sommerferien.

Derfor regner Jakob Ullegård også med at nå at bidrage til de forhandlinger, skriver han.

I opslaget på LinkedIn takker Ullegård blandt andre Jakob Ellemann-Jensen og skriver, at han ”håber på det bedste for hans kommende tilbagevenden”.