Energibranchen: Statsejerskab af havmøller kan skræmme bydere væk

Aagaard peger i sit svar på, at et medejerskab vil give staten ”indsigt i vigtig infrastruktur”. Derudover påpeger han, at samfundet sikres en andel af gevinsten ved et medejerskab.

Hos Green Power Denmark mener man, at de behov kan imødekommes på andre måder end ved et decideret medejerskab.

- Man kan for eksempel lægge krav ind om overskudsdeling, siger Thomas Aarestrup Jepsen.

- Man kan også stille krav til byder, i forbindelse med at det er kritisk infrastruktur.