Overlægens vurdering: Derfor bør abortgrænsen hæves

I år har den frie abort 50-års jubilæum i Danmark.

Dengang i 1973 var vi blandt de første vesteuropæiske lande, der gav kvinder retten til at bestemme over egen krop, men siden da har abortgrænsen ikke rykket sig en tomme. Det betyder, at Danmark i dag har en af Vesteuropas mest restriktive tidsgrænser for fri abort.