Aviser hilser EU-del af ny udenrigspolitisk strategi velkommen

I Jyllands-Postens leder lyder det, at det endelig er gået op for statsminister Mette Frederiksen (S) og resten af regeringen, at EU er koblet til den verden, som Danmark er en del af.

- Nu er der stort set ingen ende på, hvor mange lande Danmark vil hive ind i EU, lyder det i lederen.

Berlingskes lederskribent fremhæver også den del af strategien, der handler om EU, som en god del af den nye strategi.

Lederskribent Kristian Mouritzen skriver, at strategien oser af, at Danmark har store ambitioner for EU forud for det danske EU-formandskab i 2025.