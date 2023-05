Regeringen vil gøre staten til medejer af nye havvindmøller

- Vores udgangspunkt er, at der tages afsæt i en model med statsligt medejerskab i kombination med en koncessionsbetaling, skriver Lars Aagaard.

- Et statsligt medejerskab, som vi har god erfaring med fra for eksempel Nordsøen, er blandt andet med til at sikre, at staten får mere indsigt i vigtig infrastruktur - og samtidig sikres samfundet en andel af gevinsten ved at nyttiggøre dansk havareal, som er en fælles ressource.

Lars Aagaard kommer i sit skriftlige svar ikke nærmere ind på, præcist hvor stort det statslige medejerskab skal være.