Folketinget har vedtaget årets finanslov med fem måneders forsinkelse

Et bredt flertal i Folketinget har tirsdag vedtaget finansloven for i år efter et langvarigt forløb.

Kun Enhedslisten og Alternativet stemte imod finansloven, da den var til afstemning i Folketingssalen.

Processen med årets finanslov har været langvarig. Den tog sin begyndelse på den sidste dag i august sidste år og er dermed færdig historisk sent.