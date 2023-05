Færøske folketingsmedlemmer efter optrin: Vi taler dansk i salen

- Det er et levn fra kolonitiden, at vi stadig kun taler dansk i salen. Hvis Danmark i virkeligheden var et rigsfællesskab, ville vi også kunne rumme hinandens sprog, sagde hun.

Anna Falkenberg mener ikke, at det er nødvendigt at tale færøsk i salen.

- Der er selvfølgelig nogen, der ville foretrække, at vi talte færøsk, men alle færinger kan forstå dansk. Så hvis pointen er, at alle skal kunne forstå det, ser jeg ikke det store behov for at tale færøsk, siger Anna Falkenberg.

Sjúrður Skaale, der er valgt for det færøske parti Javnaðarflokkurin, bakker op.

- Jeg ville ikke have noget imod at tale færøsk. Men vi taler jo færøsk i det færøske parlament, og jeg betragter Folketinget som Danmarks parlament - ikke rigsfællesskabets.