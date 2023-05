Utilfredse vognmænd mødes tirsdag med to ministre

Mandag har vognmænd flere steder i landet generet trafikken med blokader ved trafikknudepunkter og ved at køre langsomt.

Det sker i protest mod en kommende kilometerafgift.

Erik Østergaard understreger, at brancheorganisationen tager skarp afstand fra ulovlige demonstrationer.

Han vurderer dog, at der er forståelse i befolkningen for, at vognmændene er frustrerede ved udsigten til den nye afgift.

Ifølge Erik Østergaard er det ”gået op for alle, at kilometerafgiften ikke har noget som helst med den grønne omstilling at gøre”.