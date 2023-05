Zelenskyj takkede Danmark ved Anders Foghs demokratitopmøde

- Når demokratier giver tidlige svar på trusler, har despoter ikke en chance, lød det blandt andet fra Zelenskyj, der talte via et videolink.

Det er sjette gang, at Anders Fogh Rasmussens demokratiorganisation, Alliance of Democracies, inviterer til demokratitopmøde.

Ud over at have været statsminister i Danmark, har Anders Fogh Rasmussen også være generalsekretær i forsvarsalliancen Nato.

På programmet er topnavne inden for primært politik og erhvervsliv.

Der er blandt andet taler fra Natos nuværende generalsekretær, Jens Stoltenberg, den tidligere britiske premierminister, Liz Truss, og Nancy Pelosi, som er tidligere formand for Repræsentanternes Hus i USA.