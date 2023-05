- I det her nye sikkerhedspolitiske landskab er der ikke plads til gråzoner på landkortet, siger han til avisen.

- Og der er jo en række lande – Ukraine er udtalt, fordi det er under egentligt angreb – men det gælder også andre lande, der bliver intimideret af Rusland.

Lars Løkke Rasmussen mener ikke, at der er noget alternativ til at tilbyde landene et europæisk perspektiv.

Mandag er Lars Løkke Rasmussen i Georgien, som er et af de lande, der er et af de potentielle kandidatlande til at blive optaget i EU.