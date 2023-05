Løkke skal åbne dansk ambassade hos Ruslands nabo Georgien

Lars Løkke Rasmussen skal under besøget blandt andet besøge Georgiens udenrigsminister, Ilia Darchiashvili, og landets premierminister, Irakli Garibasjvili.

Løkke tager også til den administrative grænse mellem Georgien og Sydossetien.

De to russisk-støttede udbryderrepublikker Abkhasien og Sydossetien har siden Ruslands invasion af Georgien i 2008 haft russiske soldater udstationeret. Rusland fastholder fortsat en kontrol over de to områder.

Grænsen mellem Georgien og udbryderrepublikkerne er i dag adskilt af administrative grænser.

- Familier, venner og hele landsbyer bliver adskilt af de administrative grænser i Georgien. Det viser tydeligt, at Rusland også her er til skade for befolkningen og civilsamfundet.