- Et meget bredt politisk flertal har allerede aftalt at stramme reglerne og give politiet og klubberne flere værktøjer for at komme problemerne til livs. Det handler om bedre mulighed for at uddele karantæne, hjælp til kontrollører og meget andet.

Hummelgaard tager dog gerne hårdere midler i brug om nødvendigt.

- Hvis der er behov for mere, så er jeg bestemt ikke afvisende. For der her skal stoppes. Hvis ikke de voldelige typer kan opføre sig ordentligt, så er vi klar til at stramme endnu mere op. For denne her adfærd er helt og aldeles uacceptabel.