Han tilføjer, at kvinden »på ingen måde er ønsket i Danmark.«

Derfor vil kvinden, der er født i 1989, »blive søgt retsforfulgt og stillet til ansvar for sine forbrydelser. Og at hun vil blive søgt udvist af Danmark, hvis betingelserne er opfyldt.«

Det står samtidig klart, at en somalisk kvinde og hendes seksårige søn ikke tilbydes evakuering og således må blive i al-Roj:

»Tilbuddet om evakuering af det barn, hvis mor ikke tilbydes evakuering, står selvfølgelig stadig ved magt. Regeringen vil stærkt appellere til, at hun hjælper sit barn og samtykker til, at det evakueres til Danmark, hvis hun vurderer, at det er i barnets interesse,« udtaler Kaare Dybvad Bek.