Flertal har stemt ja til inflationshjælp til udsatte familier

Omkring 40.000 økonomisk udsatte familier kan nu regne med, at de snart får udbetalt en sum penge, som skal hjælpe dem til at klare de stigende priser, som inflationen medfører.

Torsdag formiddag har et flertal i Folketinget nemlig stemt for at give den økonomiske hjælp, og der betyder, at pengene snart er på vej.