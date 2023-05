Frederiksen og Ellemann mødtes inden comeback-melding

Men Ellemann-Jensen tilføjer, at det nu går så godt, at han kan sætte en dato på for sit comeback.

- Jeg ved, at mange efterlyser et svar på, hvornår jeg er tilbage, og det forstår jeg godt. Det er vigtigt at vide for Venstres medlemmer, organisationsfolk og folketingsgruppe og for mine kolleger i regeringen.

- Jeg kan fortælle jer, at jeg er fast besluttet på at vende tilbage som formand for Venstre, forsvarsminister og vicestatsminister. Og efter samråd med de læger og psykologer, jeg taler med, har jeg besluttet at komme tilbage 1. august, når den nye politiske sæson begynder, skrev Ellemann-Jensen på Facebook torsdag morgen.

Med comebacket i august kommer Ellemann-Jensen ikke til at være en del af forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig, som ventes afsluttet inden sommerferien.