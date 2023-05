Analytiker: Ekstremt stor opgave venter Ellemann efter comeback, og snakken om fremtiden er allerede i gang

Meldingen om, at Jakob Ellemann-Jensen (V) forventer at vende tilbage til politik fra den 1. august, er naturligvis først og fremmest en glædelig nyhed om et menneske i bedring.

Og selvom meldingen giver en form for afklaring på Venstres fremtid på den korte bane, tårner problemerne sig stadig op for det hårdtprøvede parti