»Vi må bare sige, at når Jakob melder, at han er klar og forbereder sig på at vende tilbage, så har vi tillid og tiltro til, at den vurdering ligger bedst hos Jakob og dem, han omgiver sig med,« udtalte Stephanie Lose.

Netop Lose stillede sig desuden meget kritisk over for spørgsmål om hendes egen popularitet blandt Venstre-medlemmer kontra holdningen til Jakob Ellemann-Jensen, ligesom også Troels Lund Poulsen ikke ville ned ad en sti med tvivl om Ellemann-Jensens evner til at lede både parti og forsvarsministerium fra august.

»Jeg har ikke nogen bekymringer for, at han får tilbagefald,« sagde Troels Lund Poulsen.

Foruden at være vikarkorps i spidsen for Venstre er Troels Lund Poulsen vikar for Ellemann på forsvarsministerposten, og Lose er vikar for Troels Lund Poulsen som økonomiminister.