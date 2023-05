Landbrugsminister får idéer til C02-afgift fra den anden side af Jorden

Det vil ifølge den newzealandske regering være den første af sin slags.

Regeringens plan er, at landmændene skal begynde at betale for udledningen i 2025.

- Det er ubetrådt land, og det er også derfor, at vi er ude og hente inspiration forskellige steder, for vi står i en situation fra dansk side, hvor vi gerne vil udvikle og ikke afvikle vores landbrug, siger Jacob Jensen

- Vi ved, at der i de kommende år kommer flere mennesker, som skal have mad, og det ved jeg, at mange andre lande kigger nøje efter, det vi kan i Danmark. Og det er jeg selvfølgelig meget glad for.

I sommeren 2022 aftalte et bredt flertal i Folketinget en CO2-afgift på 750 kroner for virksomheder uden for EU’s kvotehandelssystem.