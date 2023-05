Enhedslistens frontfigur er gravid

Villadsen har siddet i Folketinget siden 2019.

Ganske hurtigt efter 2019-valget blev Villadsen af mange iagttagere nævnt som et godt bud som politisk ordfører for Enhedslisten. Den post skifter partiet jævnligt ud på grundet sit rotationsprincip.

Villadsen stopper selv i Folketinget efter næste folketingsvalg på grund af rotationsprincippet.

Derfor er det ventet, at Enhedslisten på et tidspunkt i den igangværende valgperiode skifter ud på posten som politisk ordfører. Hvornår det eventuelt sker, vides ikke. Villadsen oplyser blot til Ritzau, at hun fortsætter som politisk ordfører.

Til spørgsmålet om, hvorvidt det også gælder efter endt barsel, svarer hun i en sms:

- Der er jo heldigvis god tid til. Det er drøftelser, vi tager i folketingsgruppen.