I 20 byråd har der været kamp for at bevare fridag på store bededag

Når store bededag ikke længere er en fridag, kan det blive en udfordring for præster og konfirmander.

Ifølge et byrådsdokument i Fredericia Kommune har Kirkeministeriet nemlig oplyst, at 26 procent af årets samlede antal konfirmationer finder sted på store bededag i 2023. Det svarer til hver fjerde konfirmand.

Formanden for Præsteforeningen, Pernille Vigsø Bagge, har dog en klar opfattelse af, at størstedelen af præsterne ikke vil holde fast i at afholde konfirmationer på store bededag i 2024.

- Alle de præster, jeg har hørt om, som har planlagt konfirmation til store bededag, har valgt at rykke det til en anden dag.

- For det er meget vigtigt for konfirmanderne, at de kan få deres familier med i kirke og til fest, siger Pernille Vigsø Bagge.