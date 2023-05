Radikal leder: Vi blev ikke advaret i gamle forsvarsforlig

- Men der er også en udfordring i, at vi ikke har fået realistiske prognoser fra Forsvaret selv. Forsvaret har ikke tidligere fortalt os, at der manglede så mange penge, siger Rasmus Jarlov.

Martin Lidegaard vedkender dog også et politisk ansvar.

- Jeg tør ikke dele ansvaret meget specifikt her. Det er helt tydeligt, at der er et fagligt system, der ikke har været transparent.

- Og der er også et politisk ansvar. Jeg skal ikke stå at tørre alt af ved håndvasken her, for vi burde måske også have råbt vagt i gevær, siger De Radikales forsvarsordfører.

I de kommende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig skal ikke blot den gamle milliardregning betales. Der er også et ønske om at løfte forsvarsudgifterne til to procent af bruttonationalproduktet i 2030.

Regeringens ønskede fremrykning af det mål fra 2033 til 2030 vil Martin Lidegaard nu have vurderet realismen af.

- Det skal vi være helt sikker på, at vi kan, inden vi beslutter det endeligt. Men det skal godt nok godtgøres, at det kan gøres ordentligt og uden at spilde skatteborgernes penge, siger han.