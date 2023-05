Sofie Carsten Nielsens afløser får markant ordførerskab tilbage

Det meddeler partiet i en pressemeddelelse, hvor en række ordførerskift bliver præsenteret.

Stinus Lindgreen, som også var sundhedsordfører for De Radikale i forrige valgperiode, overtager rollen som sundhedsordfører fra Lotte Rod.

Hun overtager i stedet posten som social- og boligordfører fra Katrine Robsøe.

Stinus Lindgreen, der tidligere var formand for Epidemiudvalget, bliver også forebyggelsesordfører, psykiatriordfører, transportordfører og ordfører for kollektiv transport, og han bliver desuden it- og digitaliseringsordfører.