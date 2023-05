Partier udenfor regering imod anbefaling: Vil bevare 10. klasse

- Vi ved, at mange unge for eksempel er glade for efterskolen, der ud over skolegang er med til at modne vores unge og lære dem værdien af at rydde op, lave mad og i det hele taget leve en mere selvstændig tilværelse, siger børne- og undervisningsordfører Karina Adsbøl.

Dansk Folkepartis undervisningsordfører, Alex Ahrendtsen, er trist over forslaget, hvis det virkelig er det, som Reformkommissionen vil komme med onsdag.

- 10. klasserne er en god overgang til erhvervsuddannelserne, og det er et godt år at bruge på efterskolerne. Det ødelægger de, siger han.

Kommissionens anbefalinger kommer efter et bredt politisk ønske om at sikre, at en større andel af unge tager en erhvervsuddannelse.

I dag er det 20 procent af de unge ifølge Jyllands-Posten, der vælger den vej. Derimod vælger størstedelen fortsat gymnasiet.

Før de gør det, er der dog mange, som vælger et år i netop 10. klasse.

Ifølge Berlingske søger 52,2 procent af eleverne i 9. klasse om at tage et ekstra skoleår. Det viser tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Bliver forslaget til virkelighed, vil de unge, der i fremtiden vælger en hpx, først efter to års undervisning i boglige og praktiske fag skulle vælge faglig specialisering.

Samtidig får de unge med en hpx-uddannelse mulighed for senere at læse videre, for eksempel på en professionsbachelor eller en erhvervsakademiuddannelse.

Men ifølge Jacob Mark er hovedproblemet ikke, at man vil oprette en ny ungdomsuddannelse:

- Hvis man nu bare oprettede en ny uddannelse uden at lukke 10. klasse, ville jeg da lytte. Men jeg er stadig skeptisk, fordi vi har rigtig mange gode uddannelser i Danmark.

- Problemet er, at man har udsultet mange af de uddannelser. Jeg vil hellere investere i de uddannelser, vi kender, og gøre dem endnu bedre end at oprette nye linjer, som folk ikke kan forstå, siger Jacob Mark.