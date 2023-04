Regeringen vil formalisere samarbejde med arbejdsmarkedets parter

Der er, skriver de, brug for flere faglærte, og der skal tiltrækkes international arbejdskraft.

- Manglen på arbejdskraft bliver kun værre i de kommende årtier. Kig bare på tallene for, hvor mange flere der går på pension, og hvor mange flere børn der får behov for pasning og omsorg.

- Vores samfund har brug for, at vi skaber mere arbejdskraft til det private arbejdsmarked og det offentlige.

Frederiksen, Rasmussen og Poulsen henviser til ”Fælleserklæringen” fra 1987. I den blev arbejdsmarkedets parter enige om at øge de private opsparinger gennem ordninger for arbejdsmarkedspensioner.

- Det gør ikke, at man kan leve som grever og baroner, efter at man er stoppet med at arbejde. Men det gør, at stadig flere pensionister kan opretholde en pæn levestandard, der minder om den øvrige befolknings.

- Aftalen dengang var udtryk for en ansvarlighed, som vi alle bør prise os lykkelige over.

Se bare til Frankrig, påpeger de, hvor en beslutning om senere pensionsalder har udløst stor vrede i befolkningen.

De tre partispidser mener, at ”eftertiden må vurdere”, om de kommende beslutninger kan måle sig med andre store beslutninger på en historisk skala.

- At afskaffe store bededag rækker næppe i den henseende, skriver de om den upopulære beslutning.