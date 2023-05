Han guidede DF til toppen af dansk politik

»Dansk Folkeparti skal være et moderne opdateret socialdemokrati,« lød det fra den nyansatte Søren Søndergaard i 2005 til Altinget.

Det vil valgforskere på mange måder sige lykkedes, da DF i stor stil høstede tidligere socialdemokratiske vælgere frem til det overraskende valgresultat i 2015.

»Jeg skal være med til at gøre DF regeringsdueligt på ti års sigt,« lød det fra Søren Søndergaard dengang.

Dansk Folkeparti har stadig til gode at være et regeringsparti. De over 20 procent i 2015 blev ikke vekslet til ministerposter, og efter to katastrofevalg i 2019 og 2022 samt voldsomme interne stridigheder kan udsigterne blive lange.

Søren Søndergaard forlod jobbet som pressechef i 2020.