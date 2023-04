Gruppeformand: Stephensen kan få kulturordførerskab tilbage

Over 1000 personer fra film- og teaterbranchen, hvor Jon Stephensen har arbejdet som teaterdirektør, udtrykte tirsdag mistillid til ham.

Det skete i et brev til Moderaternes folketingsgruppe.

- Vi er bekymrede for denne mands indflydelse. Der er tale om et menneske, der i rollen som kulturordfører for eksempel må forventes at skulle rådgive kulturministeren (Jakob Engel-Schmidt (M), red.) i udpegningen af bestyrelseskandidater til statslige institutioner, lød det blandt andet i brevet.

Henrik Frandsen mener, at partiet ”har imødekommet kulturlivet” ved, at Jon Stephensen ikke er kulturordfører de næste fem måneder.