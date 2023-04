Tidligere Enhedslisten-profil bliver politisk kommentator

Efter valget i november tilskrev hun Enhedslistens tilbagegang ved valget, at partiet blandt andet ikke havde taget nødvendige politiske opgør og stadig var organiseret som et venstrefløjsparti fra 1970’erne.

- Det, medlemmerne primært bliver bedt om at bruge deres tid på, er procedurer, årsmøder, delegeretmøder, generalforsamlinger og diskussioner om referater i stedet for at udvikle politik, tale med mennesker og ikke mindst overbevise folk om, at Enhedslisten både er visionært, tillidsvækkende og ikke mindst i stand til at forandre Danmark og verden til det bedre, skrev hun i et debatindlæg i Politiken.

I programmet ”News & Co” bliver hun fast kommentator, mens Pernille Skipper også bliver en del af programmet ”Besserwisserne”.