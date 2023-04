Regeringen fremsætter lovændringen torsdag. Hvis det vedtages, kan ændringen træde i kraft den 1. juni i år.

Regeringspartierne Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne har dog flertal alene og behøver ikke opbakning fra andre af Folketingets partier.

Udlændinge- og integrationsministeriet kan ikke oplyse, hvor mange ansøgere, der flytter til udlandet, efter lovforslaget om deres statsborgerskab er blevet vedtaget i Folketinget.

Ministeriet oplyser blot, at der har været eksempler på det, men kan ikke give nogle konkrete tal. Derfor er det altså uvist, i hvor stort omfang det sker.

Det har endnu ikke været muligt for Ritzau at få et interview med ministeren.

I Danmark gives statsborgerskab ved lov.