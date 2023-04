Mette Frederiksen afviser at være kandidat til Nato-toppost

- Jeg har set den norske artikel, og tror at det er sådan, at når vi nærmer os, at posterne skal besættes, så vil der være forskellige rygter. Men jeg er ikke kandidat. Det kan jeg afvise. Jeg er meget, meget glad for at være statsminister i Danmark, siger Mette Frederiksen.

Den norske avis VG talte for nylig med to ”centrale kilder”, som peger på, at Mette Frederiksen er i spil til posten.

- Hendes navn er nu på bordet hos Natos 31 topledere, som bestemmer, hvem der skal lede Nato, skrev VG.

De to centrale kilder tilføjer ifølge det norske medie, at den danske statsminister er særligt vellidt af USA’s præsident, Joe Biden. USA er Natos største medlemsland.