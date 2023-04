Minister: Vi skal finde plads til havvindmøller i Nordsøen

- Vi bliver nødt til at prioritere plads til energiinfrastruktur i Nordsøen, hvis ambitionen skal nås. Den danske regering har i onsdag offentliggjort, at regeringen fordobler det areal, hvor der kan bygges vedvarende energi. Det er udtryk for en prioritering, siger Lars Aagaard.

Han taler dermed ind i den tiltagende diskussion om, at Europa i lyset af sikkerhedssituationen bliver nødt til at åbne naturarealer for produktion af energi og råmaterialer.

Ruslands invasion af Ukraine og Kinas trusler over for Taiwan har styrket EU-landenes ønske om at blive mere uafhængige, når det gælder energi og råmaterialer.

Selv om udbygningen vil gribe ind i naturområder, så vil mere vedvarende energi være til gavn for klimaet, lyder argumentationen. Lars Aagaard mener samtidig, at havvindmøllerne kan opføres med respekt for biodiversiteten.