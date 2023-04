Ungdomsparti kræver Jon Stephensens afgang efter sms-afsløring

Sagerne har gjort indtryk på Stephensen, har han tidligere udtalt.

- Men selvfølgelig er jeg berørt, og jeg kigger indad. Jeg vil rigtig gerne stå på mål for mit politiske virke nu og her. Jeg ved ikke, om man på den måde kan myrde en politiker på grund af dens private fortid, sagde han i marts.

Han fastholdt her også, at han havde gjort det så godt, han kunne, men også havde tænkt over, om han kunne have gjort noget anderledes.

I den forbindelse lød det, at politisk leder Lars Løkke Rasmussen (M) havde sagt til Jon Stephensen, at han ”skal passe sit folketingsarbejde og forsøge at genopbygge tilliden”.