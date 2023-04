Danske løsninger skal sikre vedvarende energi i Kina

- Den aftale, jeg har underskrevet i dag, løber til 2025. Det betyder ikke, at vi regner med, at samarbejdet stopper i 2025.

- Det er en god idé at genforhandle de her aftaler med jævne mellemrum, fordi den teknologiske udvikling går så stærkt, og det er en god idé, at vi som beslutningstagere på politisk niveau kigger hinanden i øjnene med jævne mellemrum, siger han.

Kinas præsident, Xi Jinping, har erklæret, at landets CO2-udledningskurve vil toppe inden 2030. Samtidigt har Kina, som er verdens største CO2-udleder, et mål om CO2-neutralitet i 2060.

Ud over klimapolitik har der også været diskussioner om menneskerettigheder.

- Jeg har selvfølgeligt over for mine kinesiske kolleger redegjort for, hvorfor vi fra dansk side mener, at det er vigtigt med fokus på menneskerettigheder, fastslår Dan Jørgensen.

Han fortæller endvidere, at man i Kina ikke mener, at lande skal blande sig i hinandens anliggender.