Regeringen vil vente med udvalg til at lempe offentlighedsloven

- Regeringen er indstillet på, at reglerne skal lempes. Men en lempelse er ikke det samme som en fuldstændig afskaffelse. Vi mener fortsat, at der skal være et vist fortroligt rum for ministre og medlemmer af Folketinget til at udvikle politik.

- Her håber jeg, at de partier, som har advokeret for en ændring af blandt andet ministerbetjeningsreglen, vil indgå kompromisser.

- For hvis vi skal have en offentlighedslov, der nyder en bredere parlamentarisk opbakning end den nuværende, så kræver det, at vi alle bøjer os mod hinanden, siger Peter Hummelgaard.